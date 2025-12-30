Arden las ciudades de nuestra zona, la sensación térmica escala a 40°

Quizá estamos ante uno de los días más calurosos en lo que va del verano en el noroeste bonaerense, pero nos esperan temperaturas más altas; para las últimas horas de este año se anticipan temperaturas que podrían ubicarse en los 41°.

Pasadas las 10 horas, el termómetro comenzó a elevarse, alcanzando uno de sus máximos alrededor de las 13 horas cuando marcaba 38° y una sensación térmica que estaba por encima.

Deshidratación, golpes de calor y quemaduras son algunas de las consecuencias que podemos sufrir en los días de verano o con temperaturas muy altas. Todo esto se puede prevenir si somos cuidadosos y tomamos algunos de los recaudos que compartimos a continuación:

-Tomá abundante líquido para mantenerte hidratado. Si no tenés sed, igual consumí algunos sorbos de agua para evitar complicaciones.

-Evita consumir gaseosas o alcohol.

-Si la temperatura es muy alta, reducí la intensidad de la actividad física. No olvides tomar agua mientras hacés ejercicio. Tratá de aprovechar la primera o la última hora del día, que suelen ser las más frescas.

-Evitá la exposición directa al sol entre las 10 y las 17 horas. Siempre usá protector solar, aunque esté nublado.

-Es recomendable el uso de anteojos de sol, sombrero y ropa holgada de colores claros.

-Aumentá el consumo de frutas y verduras.

-Los bebés de 6 meses o menos no deben ser expuestos al sol. Tampoco se les puede colocar ningún tipo de protección solar.

Los síntomas más comunes de un golpe de calor son: dolor de cabeza, náuseas, mareos, confusión, piel enrojecida, caliente o seca, fiebre muy alta. Si una persona presenta alguno de los síntomas mencionados se recomienda llevarla a un lugar fresco, donde no esté expuesta directamente al sol, darle agua fresca, mojar la ropa con agua y colocarle una bolsa de hielo en la cabeza. Si no mejora o empeora, es conveniente llamar al servició médico para que brinde asistencia.

Los bebés y niños, los adultos mayores de 65 años, las personas embarazadas y quienes tienen alguna enfermedad crónica son considerados grupos de riesgo y más vulnerables a sufrir golpes de calor.