General Pinto: una docena de actrices locales cerraron el año del Taller Municipal de Teatro
La noche del pasado 27 de diciembre en el Salón Cultural de la ciudad cabecera, el público que colmó la sala, pudo ver el resultado del trabajo anual del Taller Municipal de Teatro que dirige la profesora María Paz Calderón.
Un grupo de 12 actrices, todas de la localidad, pusieron en escena la obra de teatro «Acassuso».
La obra de teatro Acassuso, de Rafael Spregelburd, es una producción que gira en torno a un grupo de maestras de una escuela primaria en el conurbano bonaerense, quienes se ven influenciadas por la noticia de un robo histórico en el Banco Río de Acassuso.
Como siempre un público de amigos, familiares y vecinos acompañó este desafío que superó las expectativas.
Las protagonistas fueron:
Viviana Maidana
Petra Moreno
Adriana Garcia
Marcela Leiro
Alicia Diz
Lia Visco
Maria Laura Rodriguez
Victoria Lopez Soria
Sandra Dinella
Marina Balvidares
Zoe Quintana
Mia Piccardo
Dirección: María Paz Calderón
Sonido e iluminación: Federico Britos
Fotografía: Leandro Zanetti