General Pinto: una docena de actrices locales cerraron el año del Taller Municipal de Teatro

La noche del pasado 27 de diciembre en el Salón Cultural de la ciudad cabecera, el público que colmó la sala, pudo ver el resultado del trabajo anual del Taller Municipal de Teatro que dirige la profesora María Paz Calderón.

Un grupo de 12 actrices, todas de la localidad, pusieron en escena la obra de teatro «Acassuso».

La obra de teatro Acassuso, de Rafael Spregelburd, es una producción que gira en torno a un grupo de maestras de una escuela primaria en el conurbano bonaerense, quienes se ven influenciadas por la noticia de un robo histórico en el Banco Río de Acassuso.