El Centro Histórico Regional de General Villegas se llamará desde hoy «Hebe Uriarte»

El acontecimiento tendrá lugar hoy martes a las 18:30 horas, en la calle Belgrano 229.

Con este acto la Biblioteca Pública Municipal cierra los festejos en el marco de su 90° Aniversario.

En CHR, funciona dentro del edificio de la Biblioteca, y se encuentra bajo su órbita cumpliendo un papel fundamental en la recopilación y conservación de datos históricos.

Hebe Uriarte de Gómez, «Chiquita», como se la conocía, se sumó al equipo de la biblioteca en el año 1983 cuando Susana Cañibano, jefa en ese entonces de la institución, la convoca a ser parte del equipo que organizaría el Centro de Historia Regional.

Trabajó incansablemente en la búsqueda de información, documentos y testimonios que tuvieran relación con la historia local y con la propia historia de la biblioteca.

Dedicó su vida a investigar y difundir la cultura de los pueblos originarios. Y esa parte de la historia invisibilizada del paso de los “indios” por nuestra zona. Durante años coordinó la actividad “Recorrido por las tolderías” destinada a todos los niveles educativos. Conectando a docentes y estudiantes con nombres de caciques, topónimos y cultura ranquelina. La “señora de los indios”, “mari, mari” eran algunos de los apodos que recibía desde la gente que la conocía o de los chicos y chicas de las escuelas que participaban de las charlas que ella brindaba.

Amplió la frontera y fue más allá en la investigación abordando estancias, fuertes y fortines.

Eslabón fundamental en el armado de paneles y recorridos para homenajear al amigo de su infancia, el escritor Manuel Puig.

Algunas de sus investigaciones se concretaron en libros: “Hechos que no se llevó el tiempo” en coautoría con Nieves Castillo, su compañera de aventuras; texto de Patricia Bargero e ilustraciones de Virginia Rivera.

Otros libros publicados: “Doña Clara”; junto a Nieves: “Villegas vs Elordi, ¿quién se queda con la cabecera?”, “Ralph y George Newbery” “Eduardo Clark, pionero en estas tierras”. En coautoría con Luis Ballari: “Mar de pastos”, trabajo de investigación científica -histórica sobre “química ranquelina”.

Se podría contar más sobre la trayectoria de Chiquita, brotan las anécdotas y los recuerdos emotivos. Hoy sabemos que se ha ido una mujer que perteneció a una generación cargada de valores, responsable y comprometida. Mientras tanto, su legado queda como rastrillada marcando el camino, para los que están, para los que vendrán, escribió al momento d ela partida física de «Chiquita», Sandra Moreno es Bibliotecaria, integra el equipo de la Biblioteca Pública de General Villegas, a cargo del Centro de Historia Regional.