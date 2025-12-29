Venta de pirotecnia: no se constataron infracciones en los dos locales habilitados en General Villegas

A raíz de lo actuado en horas de la mañana por personal de la Estacion de Policia Comunal de General Villegas, junto a inspectores del área de Comercio del Municipio local y efectivos de la especialidad de Explosivos pertenecientes al area de Bomberos (Policia) de Pehuajo, desde la Policía local se detalló lo siguiente:

Se realizó inspección en comercios que comercializan por estas fechas articulos relacionados a la pirotecnia de uso recreativo.

No se logran hallar infracciones que requirieran el labrado de actuaciones, encontrándose exhibidos solo elementos y material de pirotecnia «autorizado por ANMaC de VENTA LIBRE».

Asimismo se informa que se labran actuaciones bajo caratula

«INFRACCION ART. 85 Y 77 inc 3 de Ley 8031» con intervencion del Juzgado de Paz local, para con particular que expendia pirotecnia sin las debidas autorizaciones.

Finalmente se agrega que se continua con los controles.