Se incendió un vehículo en la Avenida Mitre de General Villegas
Esta tarde alrededor de las 17 horas, los bomberos intervinieron en el incendio de un utilitario que se incendió cuando circulaba por la Avenida Mitre, a metros de la intersección con Moreno, frente a la estación de servicio Axion.
Todo indica que se trató de una falla en el motor lo que provocó el foco que se produjo en el motor, y fue en un principio conbstido por vecino con matafuegos.
Las llamas afectaron esa parte del vehículo. El.xonduxtor resultó ileso.