Chichilo Viale pasó por General Villegas, habló en serio sobre el humor (VIDEO)
El humorista cordobés pasó por General Villegas, donde hizo noche, para continuar viaje en la mañana hacia su destino donde actuará.
Contó que hoy está abocado a sus programas de televisión en Córdoba, es propietario de una productora, y además cuenta con un estudio para streaming.
En el verano, cuando esa actividad toma otro ritmo, se aburre, y ante la invitación de amigos para que actúe en algunas ciudades turísticas, acepta y procede.
En el hall del hotel Antonini, donde ha hecho amigos, el propio «Nani» Antonini, propietario el lugar y Rodolfo Rodríguez (Rodo), conserje, recibió a Distrito Interior para hablar de humor, en serio.
Los cambios que el país experimenta también alcanzaron a este rubro, y por lo tanto lo obligó a realizar algunos cambios; sin embargo destacó que se está volviendo al humor tal como se lo ha hecho y recibido desde siempre, aunque algunas cosas no volverán a ser como antes.
Viale, que realizó un análisis profundo, permite en esta nota conocer el otro lado de su profesión.