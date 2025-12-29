Explosivos de la Policía releva comercios que venden pirotecnia en General Villegas

Agentes de la Policía Bonaerense, de la División Explosivos, junto a personal del GTO local, relevan dos comercios habilitados para la comercialización de pirotecnia esta mañana.

La visita consiste en la comprobación del cumplimiento de lo que mediante ordenanza se establece para su comercialización.

De existir otros lugares en la ciudad que vendan este tipo de mercaderías se debee denunciar en la comisaría para la inmediata intervención.

Días pasados, personal de Explosivos mantuvo reunion con las titulares de Comercio y Medio Ambiente en la Municipalidad, donde se intercambio la información necesaria para proceder; rsta presencia,.es consecuencia de ese encuentro.