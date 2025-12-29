Zavatarelli solicitó licencia por tiempo indefinido para el 2026 sin goce de haberes

En la última sesión del Concejo Deliberante llevada a cabo el viernes 26 de diciembre, fuera del Orden del Día que tenía establecidos el tratamiento de la Ordenanza Fiscal y el Presupuesto 2026, se votó y aprobó por unanimidad un nuevo pedido de licencia del intendente de General Pinto, Freddy Zavatarelli, que el pasado 10 de diciembre inició el segundo año de su segundo período al frente del municipio.

En esta oportunidad, la licencia solicitada es por tiempo indefinido y sin goce de haberes, aduciendo que pasará desempeñarse con un cargo en la Cámara de Diputados.

En la nota enviada al Cuerpo con la firma del mandatario municipal, el Secretario Juan Manuel Blanco, expresa que su pedido se basa en el Artículo N° 63 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y que lo solicita a fin de asumir nuevas responsabilidades institucionales en la Cámara de Diputados.

«La decisión se adopta con la convicción de resguardar la continuidad de la Gestión municipal, garantizar estabilidad institucional y velar por los intereses de los vecinos de general Pinto, asegurando una transición ordenada y respetuosa de la voluntad popular», concluye al ponerla a consideración de los ediles.

Zavatarelli a su vez será reemplazado nuevamente por el concejal Fernando Rodríguez desde el 1 de enero, quien en cumplimiento de lo establecido aceptó en la misma sesión el cargo interino.