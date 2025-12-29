Pedido solidario de la familia del ameghinense que protagonizó un accidente fatal en Uruguay

Familiares de Amílcar Maciel, responsable del vehículo que protagonizó el reciente accidente de tránsito ocurrido en Uruguay, informan a la comunidad que el joven deberá afrontar el proceso judicial en el vecino país, tal como lo dispuso la Justicia uruguaya.

Según lo establecido por las autoridades, se exige que Amílcar cuente con un domicilio fijo en Uruguay mientras dure el proceso legal, otorgándose un plazo de 48 horas para cumplir con este requisito. Ante esta situación, su familia atraviesa un momento de profunda angustia, ya que no cuenta con los recursos económicos necesarios para afrontar un alquiler en dicho país.

Asimismo, su madre desea viajar de manera urgente para acompañar a su hijo y permanecer a su lado durante el tiempo que demande esta instancia judicial, lo que incrementa aún más la necesidad de ayuda.

Por este motivo, se solicita la colaboración solidaria de la comunidad, a través de un aporte voluntario, para poder cubrir los gastos básicos que esta situación implica.

Datos para colaborar: Titular: Erica Ayelén Mujica

Caja de ahorro en pesos

CBU: 384020050000000349760

Alias: todos.por.amilcar

Banco: Ualá Bank S.A.U Cada aporte, por pequeño que sea, será de gran ayuda para acompañar a la familia en este difícil momento. Desde ya, agradecen profundamente la solidaridad y el acompañamiento de todos, expresó el sitio La Brújula.