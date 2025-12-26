General Pinto: comenzó la temporada de pileta, pero en enero comienzan todas las actividades (VIDEO)

El pasado 15 fueron habilitados los natatorios de todo el distrito, permitiendo a todos los vecinos acceder a los mismos con un costo mínimo, ya sea de manera diaria o mensual, pero las actividades habituales como las clases de natación, el programa Abuelos al agua o las clases libres de natación nocturnas, todas gratuitas, arrancan en el mes de enero.

El titular de Deportes, el profesor Livio Dovigo habló con Distrito Interior de todas las propuestas existentes, y la apertura al miniturismo en el Parque Municipal «Martiniano Charras», donde si bien no hay un área específicamente destinada al camping, las instalaciones en general cuentan con todas las comodidades sanitarias, de duchas y quinchos, además de la seguridad, de hecho, mucha gente que pasa habitual circunstancialmente por General Pinto ingresa a disfrutar de este lugar y luego, tras un día o más continúa viaje a destino.

Una de las características que cada año distingue al distrito en este sentido es que aquellos que se quedan en sus localidades pueden disfrutar de los natatorios públicos, Germania, Iriarte y la ciudad cabecera cuenta con espacios municipales, en Coronel Granada la pileta pertenece al club Villa Francia.

La temporada completa para un adulto, hasta el mes de enero en que se modifican los valores a partir del nuevo año es de $ 10.000, luego será de $ 15.000.

Todas las actividades mencionadas anteriormente inician a partir del 5 de enero.