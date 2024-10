IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: un caballo, aparentemente quebrado, sin agua, al costado de las vías en General Villegas

Una lectora envió las imágenes que acompañan esta publicación para lograr localizar al propietario del animal o alguna autoridad o ente competente para que intervenga.

El equino se encuentra desde esta mañana, al menos a las 7:00 hs. en que lo vieron por primera vez, al lado de las vías, en el terreno del Ferrocarril, sobre el camino, continuación de la avenida Alvear, a metros del paso a nivel que conduce a Elordi.

«Tiene una pata quebrada, deambula como buscando agua, qué parece no tiene. Hemos tratado de dar con el dueño y llamado a quienes trabajan con animales, pero no tuvimos respuesta», explicó la lectora quien recurrió a Distrito Interior para lograr sacar al animal de esa situación, «tratamos de pasar al otro lado pero no pudimos por el zanjón», agregó.

A simple vista la escena resulta conmovedora. De ser posible, a quien corresponda, pueda o deba, que asuma el compromiso de rescatarlo.