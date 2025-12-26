Charlas sobre salud mental: «Qué lugar tuve en las cosas que viví, ese es el balance en esta época» (VIDEO)

La Lic. Silvia Diumenjo habló en esta oportunidad en su columna de Salud Mental, los lunes en FM Peregrina (92.9) sobre el balance que hacemos en esta época del año, donde el clima festivo se mezcla con un inevitable tiempo de balance, pero no al modo «debe» y «haber», sino de las cosas que valieron la pena, que nos ayudaron a crecer, y aquello de lo que debemos aprender para no repetir.

El camino de la psicología permite, de manera breve y con palabras simples, entendibles en este caso, reconocer las herramientas con las que contamos para mejorar nuestra calidad de vida desde nuestro interior.