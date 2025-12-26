Villeguenses se accidentaron en la Ruta 226

La colisión se produjo esta mañana en la Ruta 226, kilómetro 504, la misma fue entre un auto y un camión.

En el automóvil, un Volkswagen Gol, viajaban 5 personas, el conductor de Pehuajó y los otros 4 ocupantes, pasajeros de General Villegas; mientras que el conductor del camión también tiene domicilio en General Villegas.

Cuatro de los ocupantes del auto fueron trasladados al hospital para su revisión médica, aunque todo indica que las lesiones sufridas no revisten gravedad, publicó Radio Mágica Pehuajó.