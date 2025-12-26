Los municipios de General Pinto y General Villegas están entre los más transparentes de la provincia

En el marco del creciente interés en promover la transparencia y la difusión de las cuentas públicas, la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap), a través de su filial provincia de Buenos Aires, dio a conocer un nuevo relevamiento sobre la información fiscal y presupuestaria publicada por los 135 Municipios.

El reporte, elaborado por la dirección de Estudios Municipales y plasmado en el Informe Nº 27, evalúa el grado de cumplimiento de los Gobiernos locales en la publicación de información presupuestaria y de ejecución, tomando como referencias las disposiciones de la ley de responsabilidad fiscal y las buenas prácticas de gestión que esta normativa impulsa.

De acuerdo con los resultados del informe, 63 Municipios —casi el 47% del total— alcanzaron el puntaje ideal de 100 puntos, lo que implica un cumplimiento estricto de los estándares de transparencia establecidos. Entre ellos se encuentra Lincoln, que logró la puntuación máxima en el Índice de Transparencia Fiscal Municipal correspondiente a noviembre del 2025.

En el plano regional, los Distrito de General Pinto y General Villegas comparten este reconocimiento con municipios cercanos como Carlos Casares, Bolívar, Bragado, Nueve de Julio, Carlos Tejedor, Florentino Ameghino, Lincoln y Trenque Lauquen, entre otros, todos ellos con 100 puntos en el índice elaborado por la Asap.

En tanto, Pehuajó, con 30 puntos, se encuentra entre los de bajo o regular cumplimiento.

Este desempeño regional evidencia un avance significativo en materia de acceso público a la información y rendición de cuentas en el interior bonaerense.

El informe señala, además, que otras cinco Comunas alcanzaron un nivel alto de transparencia, con puntajes iguales o superiores a 75, mientras que 18 se ubicaron en un nivel medio.

En contrapartida, 28 municipios presentaron un cumplimiento bajo o regular y 21 registraron niveles bajos o nulos, lo que lleva a concluir que el 36% de ellos aún debe profundizar esfuerzos en adecuarse plenamente a la normativa vigente.

El resultado obtenido reafirma el compromiso de las comunas de mayor cumplimiento en una gestión eficiente, responsable y transparente, basada en la rendición permanente de cuentas y en la construcción de una administración abierta, participativa e inclusiva, orientada a fortalecer la confianza de cada comunidad y a mejorar la calidad institucional.