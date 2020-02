Cuando creías que lo habías visto todo … «ordeñaron» la nafta de una moto a plena luz del día en el centro de Gral. Villegas

Esta tarde una persona observo cómo dos sujetos de corta edad sacaban nafta de la moto Tornado que se ve en la foto, la que estaba estacionada sobre la vereda de la calle Necochea entre Moreno y Alberti. Eran alrededor de las 14:00 hs.

El propietario del rodado que solicitó mantener en reserva su identidad describió vía mensaje lo ocurrido:

«siempre dejo la moto afuera, le había completado el tanque de combustible porque es la única herramienta que tengo para ir a trabajar y para ir al campo me robaron combustible de la moto y uno que pasó les dijo que estaban haciendo ellos le contestaron que no tenían dinero y por eso estaban sacando el hombre que los vio los siguió y le pusieron la nafta a la otra moto, las motos sin patente y ni siquiera cascos llevaban, me hubiesen golpeado la puerta nunca me negué a ayudar pero esto es robar y ya estoy cansado de que roben lo digo nada más para que estén alerta de los que dejan la moto fuera del trabajo o en otros lugares».

Sin dudas al ritmo del deterioro de algunos sujetos de la sociedad, aumenta su «valentía» para cometer los delitos, esta vez a plena luz del día, en un horario donde por el calor la ciudad desacelera el ritmo pero en un lugar en el transita mucha gente; de hecho, poco o nada les importó actuar a cara descubierta en pleno día.

Relacionado