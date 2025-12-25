IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: «una mano» en el cielo villeguense

«Saque la foto a esta nube que en persona parecía una mano», explicó el joven lector de Distrito Interior que envió la imagen.

La nube, formada en un cielo de diferentes matices, mostraba una curiosa forma que permitía a la mente ver una mano casi perfecta.

El título puede ponérselo usted, aunque se nos ocurre uno bien definido: La mano de Dios.

La instantánea fue tomada desde la plazoleta ubicada junto a la Escuela N° 17 de General Villegas alrededor d elas 21 horas del pasado domingo.

En persona, se veía mucho más nítida y se podía apreciar su forma bien definida, agregó.

