Papá Noel volvió regalar ilusión frente al Palacio Municipal de General Pinto

En vísperas de su llegara, y ante un público multitudinario Papá Noel volvió a visitar General Pinto en el Palacio Municipal.

Como años anteriores su presencia permitió a los más chicos d ela ciudad tomarse una foto junto a él y depositar su cartita en el buzón para que esta Navidad cumpla sus deseos.

El domingo el mal clima fue una amenaza constante, sin embargo no condicionó la realización de lo que sería luego una fiesta de la comunidad.

Paralelamente, se llevó a cabo una feria navideña en la plaza Arturo Massey, con la presencia de artesanos, productores de Mercados Bonaerenses y emprendimientos del distrito. Esta propuesta también logró reunir a una importante cantidad de gente que aprovechó para surtirse de los productos ofrecidos.

Al cierre, en la plaza se llevó a cabo un concierto con las presentaciones de la Orquesta Infantil del Club Juventud Unida de Germania y la Banda Municipal de Música de General Pinto.