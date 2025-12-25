La Nochebuena que Norma volvió a ser Papá Noel en General Villegas (VIDEO)

Felicidad absoluta para esta mujer de General Villegas, sus afectos, y todos aquellos, chicos y grandes que compartieron con ella un momento al verla pasar o que tuvieron la fortuna que se detuvo la caravana que la acompañaba.

Tras unos años de no hacerlo, este 2025 regresó a personificar a Santa Claus, con un objetivo que logró, regalar momentos de alegría e ilusión.

Norma Balmaceda años atrás salió a las calles vestida de Papá Noel, lo hizo por una iniciativa de la familia, sin embargo vendría una pausa de años que anoche quedó sin efecto, afortunadamente.

Su hermano Marcelo contó a Distrito Interior que hace unos cinco años, tal vez más, surgió esta idea, luego vinieron el fallecimiento del padre de ambos y la enfermedad de Norma, la cual superó.

Primero fue para la familia y luego para la gente, remarcó.

Ayer una familia de General Villegas la contrató para que sea Papá Noel en su campo ubicado en cercanías de Tres Algarrobos, luego de cumplir y de regreso a General Villegas, surgió la idea de dar unas vueltas por la ciudad en caravana.

Así fue como las familias Balmaceda y Castillo (la del esposo de Norma) repartieron caramelos y sobre todo alegría apenas pasada la medianoche.