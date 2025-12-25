Insólita carrera a pie de jockeys en un hipódromo, una manera de cerrar el año con humor (VIDEO)
Lo hicieron el último domingo en el hipódromo de Mendoza, donde sorprendieron largando frente a la gatera una carrera a pie.
La competencia fue entre los jinetes que vestían sus atuendos típicos, incluso las botas como se aprecia en el video de Revista Pasión y El Turf.
Según comentaron los aficionados esta competencia se dio con un toque de humor y una manera diferente de despedir el año. El ganador fue Rodrigo Arguello.
Uno de los sitios especializados publicó:
«Cuando el hipódromo cambia los caballos… por piernas.
Miren esta insólita carrera de jinetes a patitas en el Hipódromo de Mendoza, Argentina.
Risas, competencia y pura improvisación en una escena que no se ve todos los días.
Porque en el mundo hípico también hay espacio para el humor y la locura sana».