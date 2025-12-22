Clásico de General Pinto: la Liga dio por ganado el partido a Deportivo y comunicó sanciones a Pintense

Tras haberse suspendido el clásico que disputaban Deportivo General Pinto y Pintense por el Triangular Anual por incidentes, la Liga Ámateur de Deportes de Lincoln informó este lunes las decisiones que definen al campeón del año.

Al dar por ganado el encuentro por 1 a 0 a Deportivo, «el azul» se consagró campeón faltando una fecha para su cierre.

Por otra parte los jugadores de Pintense, Paulo Clavería, Julián Amado, Lautaro Acosta, fueron sancionados con un año de suspensión.

Mientras que al club Pintense se le aplicó una multa. AMPLIAREMOS