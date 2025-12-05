General Villegas: se realizó el sorteo de los terrenos sociales de la ex quinta de Handorf

En la mañana de este viernes 5 de diciembre, a las 10 horas, se realizó en el Salón Dorado del Palacio Municipal el sorteo de los terrenos ubicados en la ampliación del Barrio Atardecer (ex Quinta de Handorf). El intendente municipal, Gilberto Alegre, encabezó el acto, acompañado de la Secretaria de Obras Públicas, Alejandra Matellán, junto a funcionarios de distintas áreas.

Los lotes sorteados entre los 68 adjudicatarios que cumplieron con el plazo para efectivizar el monto ofertado, forman parte de un predio de cinco hectáreas delimitado por las calles Ayacucho, Vuelta de Obligado y Batalla San Carlos.

Previo a la entrega, el intendente destacó la importancia del programa de urbanización que se viene desarrollando en el distrito y señaló que “este es el primer paso de un camino importante que empezamos a recorrer hace un tiempo atrás, cuando conseguimos adquirir un espacio donde se van a subdividir más de 800 terrenos”.

Alegre subrayó además el esfuerzo técnico administrativo que demanda cada etapa del proyecto y sostuvo que “no es fácil, es complicadísimo. La gente cree que es fácil, pero los trámites que hay que hacer ante este proceso no lo son. Hemos logrado resolver el tema con EDEN (empresa distribuidora de energía), lo que permitirá que en pocos días se tiendan los cables para que cada adjudicatario pueda bajar su línea de luz”, explicó.

Asimismo, anticipó que en los próximos días se publicará una nueva oferta por 100 terrenos adicionales, con planos de subdivisión ya aprobados, lo que permitirá continuar avanzando en la ampliación del barrio y en la disponibilidad de lotes para más vecinos.

El sorteo se desarrolló bajo la modalidad de extracción de números entre quienes habían ofertado el mismo monto, permitiendo que cada participante eligiera la ubicación de su lote al ser convocado.

El jefe comunal apuntó además que, tras este proceso, se continuará trabajando con los oferentes que no lograron completar la integración del precio en tiempo y forma, a fin de evaluar alternativas y resolver cada situación de manera particular.