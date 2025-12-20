Quedó inaugurada la temporada de pileta en Villegas en el año del 60° Aniversario de su creación

Este sábado el Balneario del Parque Municipal General José de San Martín estrenó la temporada de verano con un acto y el tradicional chapuzón de uno de los guardavidas.

Sin embargo en esta oportunidad la fecha tuvo un condimento especial, y es que se cumplen los 60 años de la inauguración del Balneario Municipal que lleva el nombre de «Aldo Rodriguez Orozco», que en algún momento, la pileta fue una de las obras en su tipo más grandes del país, sin embargo continúa conservando su rango de imponente, y cobrando cada vez más fuerza como atractivo turístico para la región, incluso para aquellos viajeros que circunstancialmente pasan por la ciudad y deciden hacer un alto al descubrir el complejo.

A su vez, puede, de ser explotado exponencialmente, convertirse una usina generadora de recursos si se lo explota en todo su potencial.

Dado el detalle de los 60 años, de este acontecimiento participó Ricardo Eguren, uno de los integrantes de la Comisión que construyó la pileta, quien junto al intendente descubrió una placa alusiva.

Del acto que tuvo lugar esta mañana participaron además los hijos de Eguren, autoridades municipales y público en general.

El próximo lunes inician las actividades habituales, como las clases de natación, entre otras propuestas que están siendo difundidas y organizadas.