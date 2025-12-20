Educación: General Pinto cierra el año con la Casa del Estudiante en La Plata reinaugurada y nueva carrera en el distrito (VIDEO)

En los primeros días del mes de diciembre fue cortada la cinta que dejó habilitada la Casa del Estudiante de General Pinto en la ciudad de La Plata, donde unos 16 jóvenes que estudian en la capital de la provincia viven actualmente.

La Directora de Educación del distrito, Fabiana Secuelas, contó lo que se debe tener en cuenta para acceder a este beneficio que otorga la Municipalidad, por el que hay lista de espera. A su vez, aquellos que no deseen o por diferentes motivos no estudien fuera del Partido, cuentan con el Centro Universitario que es otra alternativa.

En ese sentido adelantó que se está trabajando para cerrar un acuerdo con el objeto de sumar una carrera vinculada la salud mental.