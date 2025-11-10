La SRPGV realiza este martes en Piedritas una asamblea abierta donde se abordarán temas de interés para el sector

La Sociedad Rural del Partido de General Villegas está invitando a los socios y productores a participar de una importante asamblea abierta, donde se abordarán temas claves para el desarrollo y la infraestructura rural de nuestro partido.

La misma se desarrollará este martes 11 de noviembre a las 18:30 horas en la sede del club Cosmopolita, en Piedritas

Temas y disertantes:

Presentación del Consorcio Caminero, Santiago Mocorrea, Pte. de la Sociedad Rural del Pdo. de Gral. Villegas

Situación actual del Plan Maestro del Río Salado, Alberto Larrañaga, Pte. del Consejo Asesor del Plan Maestro del Río Salado

Proyecto sobre Caminos Rurales, Luciano Bugallo, Diputado provincial

Este será un espacio de encuentro, diálogo y propuestas para mejorar juntos la realidad productiva de nuestra zona, expresaron desde la entidad.

Link de inscripción: https://forms.gle/To1HKkyVBfxu53ZZ7