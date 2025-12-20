El Gordo de Villegas cada vez más cerca de arrancar la semana más convocante

Este sábado a las 20 horas se realizará el sorteo de grupos en el salón de La Barra, paso que va acercando a la fecha de inicio a uno de los eventos deportivos y sociales más convocantes de todo el distrito de General Villegas.

Esta nueva edición del Gordo de Villegas, el torneo organizado por el Club Atlético Villegas, vuelve con importantes novedades.

En fútbol, los equipos ya están confirmados, con más cupos en las categorías Femenino y Kids, acompañando el crecimiento y la participación de toda la comunidad.

En la copa Masculino entran 12 equipos: Central Corso , Junior FC, La Jorgita, Capricho FFC, Rubro 59,Ciervos FC (último campeón) , Rivadavia FC, L’equip ,Banana Sticks, 22 del loco, Berlin FC, Real Envido (el último cupo en ingresar por sorteo)

En la copa Femenino entran 6 equipos: La Amistad, Panteras FC, Berlin FC, Gladiadoras, Las Charitos, Último Momento.

Y la copa Kids, jugarán 8 equipos : Central Corso Jr, Berlin Fc, Los pibes de villegas, Los leones, Los panteras, El campito, Junior Fc , Hay equipo.

En tenis, el torneo presenta una propuesta renovada, con competencias en categorías G3 y G4 de dobles, y la incorporación (por primera vez) de la categoría Singles G1, ampliando la oferta para jugadores de distintos niveles.