Zonal: es recolector de residuos, dona su aguinaldo y organiza pollada para familias necesitadas esta Navidad

En medio de un contexto económico difícil, el vecino de Trenque Lauquen Gonzalo Bravo decidió dar un paso al frente con una acción solidaria que conmovió a la comunidad: anunció en redes sociales que donará su aguinaldo para organizar una pollada comunitaria el 24 de diciembre, con el objetivo de que ningún niño se quede sin algo caliente en la mesa durante la Nochebuena.

Bravo, conocido por su trabajo como recolector de residuos, cortador de pasto y asador, compartió un mensaje sincero y movilizador en su cuenta de Instagram (@gonzalitobravo10), donde explicó que, gracias a Dios, no le falta para comer, y por eso quiere ayudar a quienes más lo necesitan.

Aclaró que esta iniciativa: “No tiene fines de lucro, ni bandera política, sindical ni religiosa. Solo gente que me quiera dar una mano de corazón”, escribió.

Convocatoria abierta

La iniciativa busca reunir colaboración para comprar pollo, pan y leña, además de conseguir parrillas prestadas para cocinar. Bravo cuenta con un fondo inicial de $2.500 y dejó su contacto personal (2392 501757) para quienes deseen sumarse o aportar.

La propuesta ya comenzó a circular en redes sociales, generando muestras de apoyo y admiración por el gesto desinteresado. “Hoy por ti, mañana por mí”, concluye el mensaje, apelando a la empatía y al espíritu navideño.

Este diario intentó comunicarse con el vecino esta mañana pero no fue posible.

La acción de Gonzalo Bravo se suma a otras iniciativas comunitarias que surgen en Trenque Lauquen durante las fiestas, y pone en valor la solidaridad como motor social, algo que siempre caracterizó a nuestro pueblo y que demuestra que la generosidad no depende de lo que se tiene, sino de lo que se está dispuesto a compartir, publicó Oeste BA.