Robo, persecución y recuperación de una moto robada en General Villegas

En el día de hoy, aproximadamente las 2 de la madrugada, en cercanías de las calles Paso y Berutti de esta ciudad, ocurrió la sustracción de una motocicleta, por lo que al tomar conocimiento la Policía, el personal del GTO, valiéndose del sistema de monitoreo por cámaras (CMM) realizó un relevamiento en el área, logrando dar con dos jóvenes que trasladaban el rodado sustraído.

Posteriormente intentan identificar a los sujetos, quienes emprenden la fuga, dando lugar a una persecución a pie, la cual culmina con la aprehensión de uno de los malvivientes y el recupero de la Motocicleta.

El joven de 15 años fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores y el vehículo recuperado será devuelto a su propietario, de acuerdo a lo informado por el Oficial Principal, Aldo varas, Jefe de la Estación de Policía.