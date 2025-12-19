General Pinto: no quedarse de brazos cruzados, esa es la actitud (VIDEO)

Francisco Muro es de General PInto y ante la falta de trabajo, él se dedica a la pintura y la albañilería, decidió vender en la puerta d ela sucursal del único banco de General Pinto, las ensaladas de fruta que elabora su novia, quien las comercializa a través de las redes sociales.

Al principio pareció raro, ya que este tipo de ventas no es común, sin embargo, el objetivo, que es «hacer algo mientras tanto» le permite generar los recursos económicos necesarios para vivir. La gente se acerca y compra, mientras Francisco se entusiasma y se anima a proyectar otros proyectos.

Con una fuerte fe en Dios, cada venta la cierra con un «bendiciones», reacomoda la conservadora a la espera del próximo cliente. Ante esta escena nos acercamos y pudimos hablar con este emprendedor lleno de actitud que regresó luego de varios años a General Pinto, de donde es oriundo, al principio, acostumbrado a la gran ciudad le costó adaptarse, pero ya tomó el ritmo y hará todo lo posible para que el trabajo no le falte.

El miércoles Francisco recibió el diploma tras culminar sus estudios secundarios en la modalidad nocturna.