Corta el pasto en la Ruta 188 con una guadaña para que su familia la cruce sin riesgos en General Villegas (VIDEO)

Esto ocurre en General Villegas, en la Ruta Nacional 188, frente a la ciudad.

Que el estado de las rutas es calamitoso, especialmente en ese sector del país no es una novedad, pero teniendo en cuenta que el serio problema al que se enfrenta Marisol Chacón y tres sus hijos de 5, 10 y 11 años, todos los días al ir y regresar de la escuela, podría tener inmediata solución, aumenta lo ilógico de la falta de mantenimiento.

El lugar al que refiere la publicación se encuentra en la continuidad de la Avenida Mitre y la Ruta 188, el conocido cruce hacia el ex circuito de Motocross.

La mujer y resto de la familia viven en una quinta ubicada del otro lado de la 188, por lo cual es inevitable tener que cruzarla a diario enfrentándose al serio problema de los altos pastizales que reducen prácticamente a cero la visibilidad, a lo que se le debe agregar que la inclinación de las subida, a ambos lados de la ruta es un plus al riesgo que significa.

Muchas veces para asegurar el cruce, el hijo de 10 años baja del auto para asegurarse que no circulen autos o camiones, parándose a metros del asfalto, con lo peligroso que eso resulta. Se debe tener en cuenta además, que al no contar ese tramo con señalización acorde, reductores de velocidad, semáforo o radares, la velocidad con que pasan por allí es excesivamente alta.

Ante la inacción de Vialidad Nacional que tiene a pocos kilómetros un campamento, el esposo de Marisol decidió poner manos a la obra y con una guadaña cortar las gramíneas para cruzar un poco de seguridad.

«Para nosotros, cruzar la ruta se volvió un desafío y un miedo constante. La verdad es que cada cruce es una preocupación enorme.

Es muy peligroso. Más de una vez tuve que subir el auto bien a la orilla, el motor se me apaga de los nervios, y voy con el corazón en la boca pensando en los chicos.

No estamos pidiendo un lujo, estamos pidiendo seguridad. Hay niños. Hay familias que todos los días pasamos por ahí.

Solo queremos poder cruzar la ruta sin miedo a que pase una tragedia», expresó a Distrito Interior, acudiendo a nuestro medio para lograr ser escuchada.