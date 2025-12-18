Desbarataron maniobras de chantaje digital que se hacían desde una cárcel de Junín

Una compleja investigación judicial permitió desarticular maniobras de extorsión y chantaje digital que se llevaban adelante desde el interior de una unidad penitenciaria de la ciudad de Junín, poniendo nuevamente en evidencia la importancia del trabajo coordinado entre el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y las fuerzas policiales especializadas en cibercrimen.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, bajo la intervención del Dr. Fernando Graffigna, en conjunto con la UFI N.º 6 de Junín, a cargo de la Dra. Fernanda Sánchez, y fue desarrollada operativamente por la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín, dependiente de la Dirección de Investigaciones Cibercrimen.

Maniobras de extorsión mediante redes sociales

Las actuaciones se iniciaron a partir de dos denuncias radicadas en sede fiscal, donde vecinos de Junín manifestaron haber sido contactados a través de la red social Facebook. En ambos casos, tras un intercambio inicial de imágenes y videos de contenido íntimo, los denunciantes comenzaron a recibir amenazas y exigencias de dinero mediante aplicaciones de mensajería instantánea.

Como consecuencia de estas maniobras de chantaje digital, las víctimas realizaron transferencias de dinero a distintas cuentas bancarias, bajo la presión ejercida por los autores del hecho.

Investigación digital y rastreo tecnológico

A partir de la intervención inmediata de la Ayudantía Fiscal Especializada, se desplegó una minuciosa pesquisa digital, que incluyó requerimientos formales a empresas de telecomunicaciones y a la plataforma WhatsApp LLC.

El análisis técnico permitió reconstruir:

Registros de direcciones IP, impacto de antenas de telefonía móvil, identificación de dispositivos y números IMEI y la localización geográfica de las conexiones, logrando determinar que las comunicaciones extorsivas se realizaban desde sectores cercanos a unidades carcelarias, estableciéndose finalmente que los responsables se encontraban privados de su libertad en la Unidad Penitenciaria N.º 13 de Junín.

Este tipo de reconstrucción digital demuestra el alto nivel de capacitación técnica del personal policial especializado, capaz de transformar datos tecnológicos complejos en evidencia judicial concreta.

Allanamientos y secuestro de dispositivos

Con los elementos probatorios reunidos, el Juzgado de Garantías N.º 3 del Departamento Judicial Junín, a cargo de la Dra. María Laura Durante, libró órdenes de allanamiento que se concretaron en horas de la mañana en la Unidad Penitenciaria N.º 13.

Durante los procedimientos, realizados con la colaboración del Servicio Penitenciario Bonaerense, se efectuó el secuestro de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, considerados de interés para el avance de la causa, notificándose de la imputación a tres internos juninenses, sindicados como autores de las maniobras de extorsión.

La fiscal interviniente avaló el procedimiento y los secuestros efectuados, disponiendo la continuidad de las medidas investigativas.

Un trabajo articulado para combatir el delito digital

Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron la relevancia de este tipo de investigaciones, que ponen de manifiesto que los delitos digitales no reconocen muros ni límites físicos, y que requieren una respuesta especializada, rápida y coordinada.

El accionar conjunto de la Fiscalía Especializada, la UFI N.º 6, el Poder Judicial y la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín reafirma el compromiso institucional de combatir las extorsiones, el grooming, la ciberpedofilia y otros delitos complejos, protegiendo a las víctimas y fortaleciendo la confianza de la comunidad en las instituciones.

Asimismo, se remarcó la importancia de la capacitación permanente del personal policial, indispensable para afrontar modalidades delictivas cada vez más sofisticadas, y de la articulación constante con el ámbito judicial para garantizar investigaciones eficaces y ajustadas a derecho.

Prevención y concientización

Finalmente, las autoridades reiteraron la necesidad de denunciar de manera inmediata cualquier situación de extorsión o amenaza en entornos digitales, y recordaron que el trabajo especializado permite avanzar incluso cuando los autores intentan ocultarse detrás de perfiles falsos o desde contextos de encierro.

La lucha contra el cibercrimen es una prioridad y un desafío permanente, que en Junín encuentra una respuesta firme a través del trabajo profesional, coordinado y comprometido de la Justicia y las fuerzas especializadas.