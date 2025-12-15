Tomás Ullúa fue el ganador de la Maratón de los Barrios en General Villegas

Este domingo se corrió la 26° edición de la Maratón de los Barrios, que organiza año a año el diario Actualidad; en esta oportunidad llevó el nombre de Oscar Barreto, uno de los máximos referentes del atletismo que tiene la ciudad, quien ha disputado a lo largo de su vida, con éxito, diferentes pruebas a lo largo del país, incluso fuera de éste. Barreto estuvo presente durante este homenaje y algunos de sus hijos, que continúan con su legado fueron parte de los competidores.

El primero en cruzar la meta fue Tomás Ullúa, atleta local, que hoy compite en elite.

El ganador había estado cerca en otras ediciones al haber quedado segundo, detrás de Emiliano Busto, otro villeguense. Para Ullúa, que inició con Oscar Barreto, y tuvo a Osvaldo, uno de los hijos del legendario corredor, como referente y guía, ganar esta carrera, en esta edición, era un motivo más que inspirador para el cual se preparó especialmente, alcanzando el objetivo.

Esta prueba, una d elas tantas que tiene General Villegas, ya que se han ido sumando varias en los últimos años, conserva el rango de clásica, por ello, resulta esperada tanto por los corredores, como por los vecinos que, justamente en los barrios aguardan, al costado de las calles, el paso de los atletas para alentarlos.

Si bien la lluvia parecía que podía complicar, se pudo largar y concluir como lo que siempre se pretende, una fiesta de este deporte donde quienes las corren, muchas veces lo hacen contra si mismos. (foto captura video de Infovillgeas)