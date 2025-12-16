Rumba está de regreso en su casa y quien dio el dato cobró los $ 650.000

La mascota faltaba de su casa desde el domingo 8 de este mes.

Desde entonces las redes sociales y los grupos de WhatsApp se inundaron con su imagen, incluso se ofreció por su aparición una recompensa de $ 300.000, que aumentó con el correr de los dias.

Este lunes, coincidiendo con la publicación de Distrito Interior sobre la búsqueda, Rumba apareció.

El dato lo aportó una mujer que al verla publicada la reconoció, sabiendo donde estaba; así fue que se comunicó con sus dueños, y lo demás es historia.

Esta noche la perra color chocolate, vuelve a dormir junto a sus seres queridos y quien se comprometió tras haber reaccionado a la publicación, sumó a sus áreas una considerable y merecida suma de dinero.