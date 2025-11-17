Deportivo Pinto inauguró las luces de su estadio, una obra que ilumina a toda la comunidad

El viernes el estadio «Luis Dallocchio» del club Deportivo General Pinto, se iluminó por primera vez en su historia marcando un hito para la institución, y un gran logro para la comunidad.

Con esta concreción los dos clubes de la ciudad cabecera que cuentan con el fútbol como deporte, tiene sus canchas iluminadas.

Entre otras cosas en común, referida al fútbol en este caso, se puede mencionar que ambos participan en el Torneo Regional Amateur, certamen Federal en el que este Deportivo clasificó a la próxima ronda al vencer por 4 a 0 a Argentino de Lincoln; Pintense por su parte, que fue su primera intervención en este sentido, perdió ante Rivadavia de Lincoln por 3 a 2.

Si bien la orgullosa alegría con que se encendieron los potentes LED una vez caído el día fue de la institución azul, lo que contar con este avance significa, es beneficioso para toda la comunidad, ya que se pueden proyectar diferentes actividades sin depender, como ha sido en los último 30 años, de la luz natural.

La obra demandó 2 años aproximadamente desde que los directivos vieron la necesidad, y asumieron el desafío, que se estima en términos económicos, costó unos 60 millones de pesos.

Es una obra de un precio alto, pero de un valor incalculable.

Para ello el evento con el que se le dio la bienvenida a la iluminación a la cancha estuvo a la altura de las circunstancias, jugó la Escuelita de Fútbol “Edmundo J.J. Alori”, las divisiones formativas y hubo un partido con integrantes de los equipos campeones de los años 1993, 2000, 2009 y 2015; a su vez acompañaron técnicos campeones y utileros, parte fundamental de cada logro y de cada capítulo de la historia futbolera.

Entre otros acontecimientos programados, sobre el final, la concurrencia disfrutó de los fuegos artificiales que resultaron para muchos una sorpresa.

La alegría no fue disimulada, como tampoco el reconocimiento a la dirigencia, no solamente que materializó esta necesidad que viene siendo proyectadas hace décadas, sino a los dirigentes de otros tiempos que con su aporte fueron forjando a la institución.

Uno de los integrantes de la actual comisión, expresó a Distrito Interior que la fiesta organizada no tuvo otro objetivo que la de compartir la alegría y la satisfacción que provoca un logro conjunto, demostrando con las luces que sin el aporte de todos, especialmente de la gente de Deportivo, pero también del resto de la comunidad, que concurre a los eventos, compra un bono contribución, etc, estas obras enormes en todo sentido, no se podrían realizar. Por eso (la fiesta) fue con entrada libre y gratuita, ya que todo General Pinto estuvo invitado, concluyó.