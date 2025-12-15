General Pinto: ganó la violencia, el clásico local fue suspendido por serios incidentes (VIDEO)

Anoche se jugaba el clásico de General Pinto en la cancha de Deportivo cuando faltando pocos minutos comenzaron los incidentes dentro del campo de juego que forzarían el final del encuentro que hasta ese momento había mostrado, aunque friccionado propio de un partido de este tipo y en esta instancia, buen fútbol.

Hasta los 40 minutos el encuentro estaba 0 a 0, el árbitro, Claudio Castillo, acababa de cobrar un penal para el local, ejecución que no pudo concretarse debido a lo ocurrido.

En el área del blanco comenzaron los desmanes que exigieron la entrada de la Policía, a partir de lo cual todo fue un caos. Empujones, golpes, gas pimienta, hasta hubo invasión de cancha por parte de algunos hinchas y policías agredidos que terminaron con lesiones leves en cuerpo y rostro. Por los incidentes, dado que no estaban dadas las condiciones de seguridad el juez suspendió el encuentro.

Hay dos personas aprehendidas, hinchas de Pintense que esta mañana fueron trasladados a Junín para prestar declaración.

Deportivo y Pintense disputaban el encuentro correspondiente al Triangular que definirá al campeón del año de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, si ganaba Deportivo era campeón, aún faltando enfrentarse a Argentino de Lincoln.

Lo que resta es aguardar la decisión de la Liga a instancias de lo que informen el árbitro y la Policía.

Las posibilidades que existen es que se de por terminado el partido, siendo el ganador por la mínima diferencia Deportivo, o se retome, desde la ejecución del penal y complete los minutos que restaban, más los adicionados.

A su vez, se deberá determinar qué medidas se toman deportivamente con los involucrados.

El material que acompaña la publicación fue generado por Ricardo Vaca de Radio Nuevo Mundo, de General Pinto, donde se pueden apreciar los desmanes, que son acompañados por su relato y comentarios de lo que estaba sucediendo.