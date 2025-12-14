General Villegas: el camionero que conducía ebrio continúa aprehendido

Apenas pasada la medianoche de este sábado dos camiones protagonizaron un accidente en la Ruta 33, entre General Villegas y Piedritas, a unos 6 kilómetros de la estancia La Ema.

Uno de los camiones, el que termina volcado en su totalidad, chasis y acoplado, era conducido por una mujer de General Pico , La Pampa, el otro, por un hombre de Piedritas. Ambos resultaron ilesos.

Sin embargo, el conductor del Ford 600, domiciliado en Piedritas, de 44 años, manejaba ebrio, incluso al momento en que intentaron hacerlo descender de la cabina, se puso violento, atacando al personal policial y bomberos por lo que fue reducido y en esas condiciones trasladado al hospital, posteriormente quedó aprehendido bajo los cargos de «Amenazas y Resistencia a la autoridad», por lo que permanece alojado en la comisaría local a disposición de la justicia.

Interviene la UFI N° 1 del Departamento Judicial Trenque Lauquen.