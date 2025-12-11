Una por una, la jura de los concejales de General Villegas, cada edil le dio su impronta (VIDEO)

Anoche predominó la jura convencional; es decir que ante la expresión del Presidente de ese momento de jurar por Dios y por la Patria, la mayoría simplemente se limitó a responder «si juro», con su mano derecha sobre la biblia.

Sin embargo, como sucede en algunos casos, no todos lo haces de esa manera.

En esta oportunidad, los dos concejales del peronismo, German Polari y Sofía Mackay, y la edil libertaria, María José Echave, no lo hicieron del modo tradicional.

Polari mencionó a sus padres, entre otros, Mackay, la memoria de Pedro Satragno, y «Pepa» Echave por Valentina, su hija fallecida.

Cada jura tuvo su momento de emoción que mide su impacto en el público de acuerdo a la intensidad de los aplausos.

La particularidad, fue la formalidad y el respeto que se tradujo en el silencio mayoritariamente.

Distrito Interior registró cada uno de esos momentos.

Dante Costamagna, Josefina Caramés, María José Echave (LLA), Germán Polari, Sofía Mackay (PJ), Eugenio Leporati, Lusila Ullua Gisbert, César Julián (Villegas en Movimiento), juraron en el Salón Dorado del Palacio Municipal este miércoles.