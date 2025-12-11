Asumieron los 8 nuevos concejales de General Villegas

Dante Costamagna, Josefina Caramés, María José Echave (LLA), Germán Polari, Sofía Mackay (PJ), Eugenio Leporati, Lusila Ullua Gisbert, César Julián (Villegas en Movimiento), juraron en el Salón Dorado del Palacio Municipal este miércoles.

La ceremonia que no tuvo sobresaltos, cumplió con lo establecido, reconociendo a los ediles que cumplieron su mandato a los que se les entregaron presentes recordatorios, luego asumió el presidente de la Asamblea Provisional, Dante Costamagna (foto de portada), quien al ser el integrante del espacio ganador de las últimas elecciones de mayor edad, ocupó la presidencia, luego de jurar. Él fue el encargado de la toma de la jura a los restantes.

Tras ello se designaron las nuevas autoridades, Presidente Horacio Pascual, Secretaria del Cuerpo Jorgelina Miranda, Vice Presidente 1° Cecilia Capponi y Vice Presidente Segunda Sofía Mackay.

El Salón Dorado, que lleva el nombre del ex Presidente Raúl Alfonsín, lució colmado. Tras el final del acto, especialmente los libertarios y peronistas, vivieron la jornada como una fiesta, haciéndose notar en el recinto.

En su mensaje final, el nuevo presidente dijo que volcaría toda su experiencia para consensuar, y propiciar el diálogo; a su vez, instó a que se trabaje por General Villegas, sin mirar de quienes provienen los proyectos.