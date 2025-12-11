El cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO

El cuarteto, género musical de la cultura popular de Córdoba, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por el Comité Intergubernamental de la Unesco, reunido en Nueva Delhi (India). La iniciativa fue impulsado por la Municipalidad de Córdoba en la documentación presentada hace más de tres años: “Cuarteto, Música, Letra y Danza en la Ciudad de Córdoba”.

La Unesco entiende por “patrimonio cultural inmaterial” al conjunto de “usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”. Es un proceso vivo, que se transforma con el tiempo.

En 2021, primero la Provincia y después la Nación declararon al género patrimonio inmaterial. Poco después empezó el camino que llegó a la Unesco. Ese mismo año, en la céntrica esquina de Colón y Rivera Indarte se inauguró el Museo del Cuarteto, que incluye ropa de los ídolos del género, gigantografías e imágenes de los artistas y sus biografías, tapas de discos, documentación de los bailes y el Rincón del baile, donde se recrea una escena de un baile de los años 50 decorado y pensado para que el público que visite el lugar pueda tomar sus fotografías.

También cuenta con un espacio dedicado al cuarteto y la diversidad sexual y vitrinas con instrumentos musicales como el piano de Coquito Ramaló, fundador del Cuarteto de Oro, utilizados en numerosos shows.