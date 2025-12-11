Juraron los nuevos consejeros escolares de General Villegas

Este miércoles por la tarde se llevó a cabo el acto de jura y asunción de las nuevas autoridades del Consejo Escolar de General Villegas.

Diego Herrera, Lorena García y Adriana Galliano, los dos primeros por LLA y la restante por el oficialismo (en su momento SOMOS, actualmente Villegas en Movimiento, dentro de Derecho al Futuro), asumieron como nuevos consejeros, tras la toma de la jura que estuvo a cargo de la presidente, Karina Gianolio.

Asimismo, se entregó un reconocimiento a los consejeros escolares salientes Gustavo Salvia, Patricia Noia y Nadia Morales.

En un momento especialmente emotivo, la consejera saliente Nadia Morales brindó un homenaje a Gustavo Francucci, consejero escolar fallecido, quien hubiese concluido su mandato en la jornada (Morales es quien ocupó el cargo de Francucci).

Las nuevas autoridades

Presidente: Karina Gianolio Vicepresidente: Adriana Galliano Secretario: César Loyarte Tesorero: Jonathan Barroso Vocal 1º: Diego Herrera Vocal 2º: Lorena García Secretaria Administrativa: Julieta Torres Secretaria Técnica: Verónica Zallocco