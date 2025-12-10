General Villegas: alarma por un aparente incendio de maquinaria rural que no fue

Los bomberos acudieron esta tarde, tras el llamado d ela sirena, por el aparente incendio de una cosechadora que se encontraba ubicada detrás del motel Seducción, a metros d ela Ruta 188.

A llegar no solamente la situación estaba controlada, sino que el incendio no se había dado sobre ningún implemente agrícola.

Había sido basura quemada, no se sabe cómo inició el foco, cuyo humo evidentemente ha llamado la atención de alguna persona que creyó se trataba de una cosechadora incendiándose.

Por precaución, las personas que se encontraban en el lugar se encontraban removiendo lo incendiado y tapándolo con tierra para evitar cualquier nuevo inconveniente.