Santa Rita de Piedritas cierra el 2025 gritando «Campeón del Año» en 1° y 3° división

En la noche de este miércoles «El Lobo» de Piedritas logró una marca histórica: dos finales, dos títulos en las máximas categorías de la Liga de Fútbol de General Villegas.

Desde el club describieron ambas finales d ela siguiente manera:

Tercera División: después de caer 3-0 en la ida, el equipo salió con el corazón en la mano y nos regaló una remontada inolvidable. Con un triunfo contundente 5-1, logramos dar vuelta la serie y quedarnos con el global 5-4. Una hazaña que demuestra que la garra y la fe pueden contra cualquier adversidad.



Primera División: aunque el partido de vuelta terminó en derrota 1-2, el triunfo sólido 0-2 en la ida nos dio el global 3-2 y el título de campeones. Y no es cualquier título: la Primera se consagra bicampeona del año, repitiendo la gloria que ya había alcanzado la temporada pasada. Una muestra de constancia, trabajo y grandeza que nos llena de orgullo.



«Este logro es de los jugadores, del cuerpo técnico, de las familias que acompañan y de cada hincha que alienta con el alma. Es un triunfo que nos une, que nos emociona y que reafirma que el Lobo siempre está de pie», expresaron desde la institución..



