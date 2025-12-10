Fuerte choque en las afueras de General Pinto

Esta tarde dos vehículos colisionaron violentamente en el camino destinado a tránsito pesado y la calle General Villegas, en la periferia de la ciudad cabecera.

Los rodados involucrados fueron una combi Marca Mercedes Benz, modelo Sprinter, conducida por un hombre de 63 años, con domicilio en General Pinto, la que colisiona con la pick up, una Chevrolet S10, que tiraba un carro de pequeñas dimensiones, en la que se movilizaba un ciudadano de Germania, de 66 años.

Como consecuencia, más allá d elos daños materiales que están a la vista, solo uno de los protagonistas, el pintense, sufrió una lesión leve en la frente.

En el lugar intervino el SAME y personal de la Policía Comunal.