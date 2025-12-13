Una tendencia que crece: vecinos del barrio Las Lilas se encuentran reunidos despidiendo el año

Esta noche, en un terreno ubicado en la intersección de las calles San Lorenzo y Monte Santiago, frente a la UDI, en General Villegas los vecinos se encuentran reunidos para despedir el 2025.

Es la primera vez que llevan adelante esta iniciativa que surgió de unos pocos, crearon un grupo de WhatsApp y se sumó el resto, incluso de calles cercanas al barrio.

Cada uno aportó lo que comería y luego llevarían las bebidas del mismo modo, mientras uno de ellos se encarga del asado.

A la fiesta de despedida del año no le faltará la música, ni el baile, el amigo de una familia montó su equipo y brindará su show.

En el caso de General Villegas este tipo de movidas este año han ido sucediendo se de a poco, pero da la sensación que es una metodología que ha llegado para quedarse ya que todos coinciden en lo bien que se siente compartir con los vecinos un encuentro de este tipo.

Si hay diferencias, quedan de lado, incluso aquellos que no son muy conocidos estrechan vínculos; el clima es de alegría y a medida que van llegando se van colmando los tablones en los que pasarán esta noche inolvidable.