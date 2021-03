Agradecimiento y reconocimiento de la familia de Horacio del Valle al hospital de General Villegas

Este agradecimiento es mio y de mi familia para todo el Hospital Municipal de General Villegas; un hospital muchas veces criticado, cuestionado y poco valorado.

Y digo todo el hospital porque quiero agradecer absolutamente a todos los servicios que forman parte del mismo, porque considero que sólo trabajando en equipo se obtienen buenos resultados.

Cada uno desde su lugar aporta su grano de arena para que las cosas salgan bien.

Los vi 52 días trabajando con mi papá, 52 días peleandola con él, codo a codo, dejando todo.

En esos 52 días nos paso de todo lo que se pueda imaginar, miles de complicaciones, había días que avanzábamos un escalón y otro día retrocedíamos tres. Y en ese mientras tanto, que nuestra tristeza era tan inmensa, nunca nos sentimos solos, por eso quiero AGRADECER ( y lo pongo en mayúscula porque lo digo con todo mi corazón ) a Hernan Vazquez, que con toda su paciencia y principalmente su HUMANIDAD me explicaba y me tranquilizaba. Siempre se puso a nuestra disposición para lo que necesitáramos. No es fácil encontrar personas así que te entiendan, que se pongan en tu lugar, que comprendan tu dolor. Una persona empática y profesional.

Yo solo puedo decir GRACIAS, a él y a todo su equipo de terapia intensiva ( médicos, enfermeras, kinesiólogos, mucamas) covid y no covid, y a todo el equipo de la sala de internación covid.

No me van a alcanzar nunca las palabras, porque me dieron algo que no se compra con dinero: la vida de mi papá.

Me saco el sombrero, los aplaudo de pie a todos y espero que algún día la salud pública tenga el reconocimiento que tanto se merece.

GRACIAS

Mercedes Del Valle