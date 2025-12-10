Eugenio Leporati: «Asumo y luego tomo licencia» (VIDEO)

Encabezó la Lista del intendente Alegre, pero su participación en las elecciones del 7 de septiembre estuvo marcada por el «misterio», ya que sus compromisos laborales y aspectos personales, lo mantuvieron casi al margen.

Algo similar ocurrió luego con su asunción hasta hoy en que, luego de participar en la reunión que mantuvieron ayer los concejales electos con los que continúan, donde todo hacía pensar que asumiría la banca en el Concejo Deliberante de General Villegas; esta mañana en FM Peregrina (92.9) confirmó que no será así.

Su caso marca un antecedente, ya que ni los más memoriosos recuerdan una situación de estas características.

Una vez que materialice su licencia, decisión en la que el propio Gilberto Alegre, y Valeria Iglesias, ahora Secretaria de Gobierno, quien lo acercó a la política, influyeron, dado que el flamante edil, reconoció que quería renunciar directamente, será reemplazado por Mauricio Tauriani, de Cañada Seca.

Leporati reconoció que su prioridad son sus hijos.

A su vez habló del club Atlético, del que es presidente, donde también se encuentra de licencia.