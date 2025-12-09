Ameghino: un incendio de rastrojo se descontroló y alcanzó maquinarias agrícolas

En la vecina ciudad siguen sonando sirenas, describe el sitio La Brújula que indica, esta tarde, que otro camión de apoyo se dirije rumbo al incendio de rastrojo en el Establecimiento «La Vicuña»

El siniestro, de grandes dimensiones alcanzó también herramientas de trabajo, como un tractor y una tolva que tenía enganchada, los que se encontraban en el lugar.

Ahora trabajan para controlar el foco, dos dotaciones de bomberos y un camión de apoyo.