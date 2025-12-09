Los Promotores de Salud de Villegas se encuentran en la Plaza Principal tomando la presión y respondiendo consultas
Los Promotores de Salud, que dependen de la provincia de Buenos Aires, se encuentran este martes, lo harán tambien el próximo jueves, en la Plaza Principal, tomando la presión a los vecinos que lo requieran.
También entregan folletwría y responden consultas avmcerca de los lugares de vacunacion en la ciudad.
Este grupo de jóvenes, todos de General Villegas, se capacitan permanente para llevar a cabo diferentes campañas y sumar conocimientos y trabajo a la salud pública cada vez que son requeridos.
Su presencia en el distrito data desde la pandemia y desde entonces ha sido permanente.
El horario en que estarán, al menos por el mes de diciembre, todos los martes y jueves, será sobre la calle Moreno, frente a la Parroquia, de 9:40 a 11 horas.
La atencion es totalmente gratuita.