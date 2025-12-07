Triste récord: tres semanas como presidente de VRC y sufrió tres robos (VIDEO)

Triste récord para Agustín Bilotta que lleva tres semanas como presidente de Villegas Rugby Club y sufrieron tres robos

Bilotta acaba de asumir la presidencia y la cantidad de semanas al frente coincide con el números de robos en la sede de la entidad deportiva.

El último fue esta madrugada. Los vándalos rompen y se llevan algunas cosas, causando daños y obligando a gastar energías y dinero en cosas que no estaban previstas.

Más allá del angustiante relato por lo ocurrido, el nuevo presidente habló de los proyectos en los que se encuentran trabajando, los que verán la luz este mes de diciembre, entre ellos, el torneo interno que lleva 18 años consecutivos, en el que este año se implementará la copa para el mayores de 45 años, la que llevará el nombre de Ariel Ciallella, uno de los fundadores de la institución.