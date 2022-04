Un Eduardo Campana «distinto» se plantó ante temas como el reclamo en el hospital, las obras públicas, la convivencia con la Provincia y su futuro político (VIDEO)

Fue este lunes por la mañana en FM Peregrina (92.9); allí en una entrevista de casi una hora con Fernando Cisarello el mandatario comunal de General Villegas se mostró más contundente de lo habitual al referiste a temas actuales, algunos de los cuales como el caso del reclamo en el hospital que parecen no terminar de resolverse generando inquietud en la población.

Del mismo modo habló de la «pata política» que afecta su Gobierno y la necesidad en ese sentido de abandonar viejas prácticas que atrasan, su posible postulación a un tercer período como intendente, su ¿pertenencia aún? al Pro, la proyección a largo plazo de su Gestión que a veces obliga a pasar por alto cuestiones urgentes que le reclaman los vecinos y otros temas a los que en términos gastronómicos, le puso condimento, más picante de lo habitual, aún cuando consideró que está muy lejos el 2023 como para estar en modo campaña.

Mirá la entrevista completa

Las frases que dejó Campana tema por tema

Conflicto en el hospital municipal

-El problema principal es que cada vez el hospital tiene mayor demanda, principalmente porque la clínica no tiene guardias y los fines de semana o los feriados los médicos particulares no atienden.

-Otro problema es la falta de médicos que quieran venir (a vivir y trabajar en Villegas)

-La remuneración que tienen nuestros médicos es la más alta de la región.

-En Buenos Aires se trabaja por mucho menos que acá.

-Creo que es un problema en vías de solucionarse.

-Vamos a decir cómo son las cosas: hay un tema político ahí adentro

-Los concejales después de reunirse con el Director del hospital se reunieron con los tres médicos que están cuestionados

-A ver si nos ponemos a trabajar, están muy bien pagos señores, todos están muy bien pagos. Se pagan las guardias, las subidas a la ambulancia, las guardias pasivas, los feriados. Cada uno cuida su ámbito pero hay que mirar alrededor.

-El porcentaje del Presupuesto destinado al hospital era del 26/27/28% ahora es del 33/34%.

-No podemos tener horarios en la Guardia pero también debemos decirle a la población que vayan cuando exista un problema serio.

-Hay que poner buena voluntad de todos lados.

Política y Gestión

-La burocracia, los trámites administrativos y esas chicanas partidarias y políticas son las que nos atrasan.

-Dejémonos de embromar con la política, ¿qué importa si uno u otro trajo la ambulancia o el colectivo?

-Nos están cercenando la coparticipación.

-¿Por qué no somos serios todos?, Nación, Provincia, Municipios; porque así no vamos a crecer.

-General Villegas genera en diferentes conceptos una enorme masa de dinero, de alguna manera devuelvanlo, tráiganlo para acá.

-A ver si los jóvenes empiezan a pensar diferente a lo que piensan los viejos políticos, porque todos levantan su bandera política.

-Hay obras para las que gestionamos y que consensuamos con Provincia que ahora llegan por el Consejo Escolar, ahí, pienso, puede estar la pata política, pero lo importante es que se concreten.

La ausencia del Ejecutivo en la re inauguración del edificio de la escuela en Moores

-La invitación me llegó a las 12:30 (cuando el acto era a las 14 hs.), no pude concurrir por una cuestión de agenda.

-Para que hubiese ido en ese momento alguien en nuestra representación había que disponerlo en ese momento y era muy difícil.

-Lo ocurrido con un discurso (el de Luciano Lezcano, presidente del Consejo Escolar, muy político para muchos) en la inauguración del edificio de la Escuela Especial N°502 de Bunge y lo de Moores son dos hechos que me llaman la atención.

-En mi opinión (el de Moores) fue un acto que armaron para el peronismo. Deberían ser más cautos, pero aparentemente las cosas son así.

-La presencia política y el partidismo en las escuelas es tremendo.

-Están apareciendo «libritos» en las escuelas otra vez y eso ya pasó en este país.

-A la gente lo que le importa es que la escuela esté, que esté bien y que los chicos vayan a la escuela, no la política.

Campana candidato a intendente 2023

-Eso tenemos que evaluarlo el año que viene, no hay que distraerse de gestionar.

-No puedo decir en este momento que no seré candidato.

-Espero que haya un candidato que pueda sucederme, eso sería buenísimo.

-El candidato, sea hombre o mujer, no tiene que venir de la política partidaria dura.

La discusión por el cañón

-Para mi, es perder el tiempo.

-Otra vez la pata política.

-Me enteré que el cañón no viene de Malvinas.

-Nuestros concejales se desdijeron en la última sesión (dando por cerrado el tema).

-En el contexto de los 40 años de la guerra honremos a los veteranos y caídos con flores, actos y luego que pongan el cañón donde quieran.

-No he tratado el tema, desde la oposición me lo plantearon y les dije que lo veríamos.

-Hay cosas más importantes, a eso hay que darle el tiempo que se merece y seguir con otras ordenanzas.

Los proyectos que le queda a la Gestión

-Yo dije que nos quedan dos años muy buenos para Villegas.

-hay que ir por nuevos barrios porque hay demanda.

-Hay jóvenes que vuelven a Villegas lo que habla que tenemos un futuro muy promisorio.

-Lo importante que tenemos es una mirada «más allá».

-No es cuestión de tener el cordón pintado y el pasto corto y no planificar hacia adelante.

-Estamos gestionando un crédito para la compra de nueva maquinaria para caminos. Lo iniciamos luego de haber pagado el que teníamos en curso.

-Estamos trabajando para la compra de tierras, la mayor demanda está en terrenos y o viviendas.

-Con Sol Fernandez tenemos buena comunicación. Es importante hacerlo porque debemos trabajar desde el Concejo en lograr las ordenanzas para el crecimiento y desarrollo de Villegas

-Considero que desde su lado también se piensa de la misma manera.

-Despojémonos de la política partidaria y trabajemos por y para Villegas.

-(como ejemplo de lo expresado anteriormente) Lo que pasa en el Gobierno Nacional es un problemón para nuestro país porque están totalmente desorientados, no sabes si están con Putin, con Maduro o si van a Estados Unidos; nuestro país es maravilloso, los recursos que tenemos los dilapidamos y la culpa es de nosotros, de los argentinos, no podemos avanzar tres pasos y retroceder. Es una lástima.

Sobre el final de la entrevista, el intendente puso el foco en la cantidad de gente subsidiada, lo que atenta no solamente contra las arcas del Estado por la cantidad de dinero que demandan los planes, sino que impide a las empresas lograr mano de obra; en ese punto recordó que las personas que se manifestaron tiempo atrás frente al Palacio Municipal pidiendo trabajo, tuvieron la oportunidad en varias de las empresas que se encuentran en la ciudad, pero no aceptaban las condiciones que éstas imponían para tomarlos.

También se refirió a la ampliación de la red de gas urbana para que aquellos vecinos a los que hoy no les pasa puedan conectarse. Momentáneamente no hay nada definido por lo que sugirió que para ello, con el acompañamiento de la Municipalidad, los vecinos de los diferentes barrios deberán comenzar a reunirse con las empresas para concretarlo.

Finalmente en lo estrictamente político, confirmó su pertenencia al Pro sin desconocer que una de sus concejales participó en una importante reunión partidaria asomando como la referente del espacio; «los compromisos de la Gestión me han impedido estar en un encuentro en Fortín Olavarría días pasados, por eso insisto en que a la política le debemos dedicar algunos meses previo a las elecciones, mientras tanto tenemos que trabajar para lo que nos votó la gente» expresó (palabras más, palabras menos).

Relacionado