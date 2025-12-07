General Villegas: comenzó la numeración de las casas en el barrio El Nuevo Chaparral

En el marco del proceso de urbanización, comenzó la numeración de todas las casas que forman el barrio Evita, también conocido como El Nuevo Chaparral, viviendas construidas en el asentamiento ubicado detrás de la planta de tratamientos de líquidos cloacales de ABSA.

Tiempo atrás y luego del reconocimiento por parte del Renabap como barrio popular, se realizó en el lugar un relevamiento de las unidades habitacionales y la gente que las habitan. Pasado un tiempo surgen estas novedades a la que refirió el abogado Alejandro Balbi, representante legal de las familias, quien detalló que el servicio de energía eléctrica que ya recibió luz verde por parte de Eden, sigue a la espera de financiación». «La numeración de la vivienda será asociada al certificado de vivienda que se otorga en los barrios Renabap; el mismo facilita la localización de los vecinos ante emergencia, servicios, etc.», agregó.

A pesar que el Gobierno municipal habilitó a unas cuadras del lugar un barrio (Quinta de Abaca) donde por voluntad propia, cumpliendo con los requisitos establecidos, los vecinos pudieron mudarse obteniendo legalidad sobre el terreno, no todos accedieron a ese beneficio, por lo tanto el barrio Evita continúa desarrollándose.